    СМИ: в Москве задержали предполагаемого убийцу вора в законе Деда Хасана

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    СМИ: в Москве задержали предполагаемого убийцу вора в законе Деда Хасана

    СМИ: в Москве задержали предполагаемого убийцу вора в законе Деда Хасана

    СМИ: в Москве задержали предполагаемого убийцу вора в законе Деда Хасана

    Правоохранители задержали в ресторане в Москве мужчину, подозреваемого в убийстве криминального авторитета Аслана Усояна.

    Подозреваемый — 36-летний уроженец Азербайджана Хаджибаба Талыбханлы. Сотрудники Московского уголовного розыска задержали его в ресторане «Белый дом» в самом центре Москвы, сообщает портал «ПраймКрайм». Преступник был «правой рукой» другого вора в законе, известного под именем Ровшан Ленкоранский.

    Криминальный авторитет Аслан Усоян, известный как Дед Хасан, считался одним из самых влиятельных воров в законе. Он был застрелен в Москве в 2013 году. Киллер подкараулил его на выходе из ресторана «Старый Фаэтон» на Поварской улице в центре Москвы и убил выстрелом в шею.

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