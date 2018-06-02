СМИ: в Москве задержали предполагаемого убийцу вора в законе Деда Хасана

Правоохранители задержали в ресторане в Москве мужчину, подозреваемого в убийстве криминального авторитета Аслана Усояна.
Подозреваемый — 36-летний уроженец Азербайджана Хаджибаба Талыбханлы. Сотрудники Московского уголовного розыска задержали его в ресторане «Белый дом» в самом центре Москвы, сообщает портал «ПраймКрайм». Преступник был «правой рукой» другого вора в законе, известного под именем Ровшан Ленкоранский.
Криминальный авторитет Аслан Усоян, известный как Дед Хасан, считался одним из самых влиятельных воров в законе. Он был застрелен в Москве в 2013 году. Киллер подкараулил его на выходе из ресторана «Старый Фаэтон» на Поварской улице в центре Москвы и убил выстрелом в шею.
Криминальный авторитет Аслан Усоян, известный как Дед Хасан, считался одним из самых влиятельных воров в законе. Он был застрелен в Москве в 2013 году. Киллер подкараулил его на выходе из ресторана «Старый Фаэтон» на Поварской улице в центре Москвы и убил выстрелом в шею.
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