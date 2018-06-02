СМИ: семья из 8 человек погибла при ударе коалиции США в Сирии

Возглавляемая США международная коалиция нанесла новый авиаудар по территории Сирии. Не обошлось без жертв среди мирных жителей.
Удар был нанесен по селению Зиб-Хадаж, которое находится неподалеку от города Аш-Шадади на северо-востоке Сирии.
Как сообщает сирийское агентство SANA, жертвами налета стали восемь членов одной семьи.
Отметим, что возглавляемая США международная коалиция регулярно наносит по Сирии удары, жертвами которых становятся мирные сирийцы. Так, в середине мая в результате налета погибли 17 мирных жителей, в том числе женщины и дети.
Как сообщает сирийское агентство SANA, жертвами налета стали восемь членов одной семьи.
Отметим, что возглавляемая США международная коалиция регулярно наносит по Сирии удары, жертвами которых становятся мирные сирийцы. Так, в середине мая в результате налета погибли 17 мирных жителей, в том числе женщины и дети.
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