    На трассе в Ростовской области погибли двое взрослых и три ребенка

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    • Фото: пресс-служба ГУ МВД по РО
    На трассе в Ростовской области погибли двое взрослых и три ребенка

    На трассе в Ростовской области погибли двое взрослых и три ребенка

    На трассе в Ростовской области погибли двое взрослых и три ребенка
  • Фото: пресс-служба ГУ МВД по РО

    • Три автомобиля столкнулись сегодня утром на трассе М-4 «Дон».

    Трагедия произошла в Аксайском районе Ростовской области. По предварительным данным, водитель грузовика Scania не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Foton. После этого грузовую машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с Ford Kuga.

    Жертвами автокатастрофы стали пять человек, в том числе три ребенка — мальчики 2008 и 2015 годов рождения. Водитель Foton с травмами доставлен в больницу, передает ТАСС.

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