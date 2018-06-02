На трассе в Ростовской области погибли двое взрослых и три ребенка

Три автомобиля столкнулись сегодня утром на трассе
М-4 «Дон».
Трагедия произошла в Аксайском районе Ростовской области. По предварительным данным, водитель грузовика Scania не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Foton. После этого грузовую машину вынесло на встречную полосу, где она столкнулась с Ford Kuga.
Жертвами автокатастрофы стали пять человек, в том числе три ребенка — мальчики 2008 и 2015 годов рождения. Водитель Foton с травмами доставлен в больницу, передает ТАСС.
Жертвами автокатастрофы стали пять человек, в том числе три ребенка — мальчики 2008 и 2015 годов рождения. Водитель Foton с травмами доставлен в больницу, передает ТАСС.
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