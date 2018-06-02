В Москве пьяный живодер убил кошку и сбросил кота с 16-го этажа

В Москве задержали живодера, решившего расправиться с животными, которых якобы не мог содержать.
ЧП случилось на улице Санникова на северо-востоке столицы. Нетрезвый мужчина убил свою сиамскую кошку, а также сбросил с 16-го этажа кота по кличке Рыжик.
После этого мужчина был задержан. Свой поступок он объяснил тем, что якобы не мог содержать животных. Теперь москвичу грозит срок по статье «Жестокое обращение с животными», с него взяли подписку о невыезде.
Как сообщает РИА Новости, кот выжил после падения с 16-го этажа. Его на время приютили соседи.
После этого мужчина был задержан. Свой поступок он объяснил тем, что якобы не мог содержать животных. Теперь москвичу грозит срок по статье «Жестокое обращение с животными», с него взяли подписку о невыезде.
Как сообщает РИА Новости, кот выжил после падения с 16-го этажа. Его на время приютили соседи.
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