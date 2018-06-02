    Уровень сероводорода в Москве превысил норму в три раза

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    Уровень сероводорода в Москве превысил норму в три раза

    Уровень сероводорода в Москве превысил норму в три раза

    На юго-востоке Москвы зафиксировали трехкратное превышение уровня сероводорода.

    Превышение уровня содержания сероводорода в воздухе показала измерительная станция, расположенная на юго-востоке столицы. Как сообщили в «Мосэкомониторинге, в ночь на 2 июня предельно допустимая концентрация вредного вещества на улице Гурьянова превзошла норму в 2,95 раза, передает „Интерфакс“».

    При этом отмечается, что высокое содержание сероводорода в этом районе фиксируется уже не в первый раз. Так, в середине апреля уровень сероводорода превысил допустимую норму в 5,5 раз.

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