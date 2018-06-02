    СМИ: Роналду объявил игрокам «Реала» о решении покинуть клуб

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    СМИ: Роналду объявил игрокам «Реала» о решении покинуть клуб

    СМИ: Роналду объявил игрокам «Реала» о решении покинуть клуб

    СМИ: Роналду объявил игрокам «Реала» о решении покинуть клуб
  • Фото: Associated Press © 2018, Sergei Grits

    • Финал Лиги чемпионов стал последним для Криштиану Роналду в составе мадридского «Реала», сообщают СМИ.

    Отмечается, что о своем решении Роналду сообщил партнерам по команде еще за несколько недель до финального матча в Киеве. Однако для игроков «Реала» стало неожиданностью, что форвард решил намекнуть на уход в прессе так скоро — сразу после победы в финале.

    Как сообщает Marca, свое решение Роналду объяснил тем, что его ситуация в клубе «осложнилась до предела». При этом знаменитый португалец настаивал, что дело не в деньгах.

    Таким образом, теперь «Реал» может остаться не только без главного тренера, но и своей главной звезды. О своем уходе с поста наставника команды Зинедин Зидан объявил 31 марта.

    Напомним, после победы «Реала» на «Ливерпулем» в финале Лиги чемпионов (3:1) поблагодарил партнеров по команде и болельщиков и сообщил, что уже в ближайшее время расскажет о своем будущем. Однако президент «Реала» Флорентино Перес заявил, что разговоры об уходе португальца не имеют под собой основания.

    Роналду выступает за «Реал» с 2009 года. В составе королевского клуба португалец четыре раза выиграл Лигу чемпионов, а также по два раза победил в чемпионате Испании и Кубке страны.

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