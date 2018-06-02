Мосгордума утвердила дату проведения выборов мэра

Мосгордума приняла постановление о назначении выборов мэра столицы на 9 сентября.
Мосгордума объявила о начале избирательной кампании перед выборами мэра столицы. Выборы назначены на 9 сентября, на единый день голосования. Постановление принято на пленарном заседании в субботу, передает «Интерфакс».
Прием документов на выдвижение кандидатов начнется в понедельник, 4 июня, сообщил агентству источник в правительстве Москвы, и продлится до начала июля.
Источник: «Прием документов на выдвижение кандидатов в мэры Москвы продлится с 4 июня по 2 июля. До этой даты также должен проходить сбор подписей для прохождения „муниципального фильтра“ всеми кандидатами, а также сбор подписей избирателей для самовыдвиженцев».
Список кандидатов в мэры Москвы должен стать известен в течение 10 дней после окончания приема документов, то есть не позднее 13 июля. О намерении участоввать в выборах уже заявили несколько человек, среди них бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, журналист Антон Красовский, лидер «Альянса зеленых» Александр Закондырин, а также действующий мэр Москвы Сергей Собянин.
Прием документов на выдвижение кандидатов начнется в понедельник, 4 июня, сообщил агентству источник в правительстве Москвы, и продлится до начала июля.
Источник: «Прием документов на выдвижение кандидатов в мэры Москвы продлится с 4 июня по 2 июля. До этой даты также должен проходить сбор подписей для прохождения „муниципального фильтра“ всеми кандидатами, а также сбор подписей избирателей для самовыдвиженцев».
Список кандидатов в мэры Москвы должен стать известен в течение 10 дней после окончания приема документов, то есть не позднее 13 июля. О намерении участоввать в выборах уже заявили несколько человек, среди них бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, журналист Антон Красовский, лидер «Альянса зеленых» Александр Закондырин, а также действующий мэр Москвы Сергей Собянин.
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