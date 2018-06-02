В Ростовской области при столкновении грузовиков и легковушки погибли 5 человек

Инспекторы разбираются в обстоятельствах крупного ДТП, которое произошло в Ростовской области.
Около 8:00 на трассе М-4 «Дон» в районе поворота на аэропорт Платов в Аксайском районе столкнулись два грузовика и легковой автомобиль. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник передает, что погибла семья из 5 человек, которая ехала в легковушке.
Как сообщает региональное управление МВД, трое из пяти жертв катастрофы — дети. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа областного МВД.
Как сообщает региональное управление МВД, трое из пяти жертв катастрофы — дети. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа областного МВД.
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