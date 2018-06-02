Пыль столбом и глупые ДТП: почему закон защищает гоняющих по обочинам хамов

На обочинах российских дорог
из-за водителей-хамов поднимается пыль столбом и случаются глупые аварии, а у участников движения нервы на пределе. В бесконечных судебных заседаниях закон почему-то защищает нарушителей.
Москвич Михаил Поляков ехал, не нарушая ПДД, но суд сделал его инициатором ДТП, якобы авария случилась из-за его поворота с включенным поворотником, хотя ехал он по главной, основной дороге. Уже год Поляков ходит по судам и пытается доказать, что не виноват в ДТП на обочине. Он сворачивал на заправку, когда ему в правый бок влетел лихач на Mitsubishi Lancer.
Павел Соколкин, адвокат Михаила Полякова: «Единственным правилом, на которое ссылалась судья, что нарушил мой подзащитный, — это то, что он не убедился в безопасности маневра и не пропустил автомобиль, пользующийся преимуществом».
Водитель и адвокат возмущены: о каком преимуществе речь, если движение по обочине запрещено. Всем знакомы столпотворения на трассах, любители обочин — особая каста, представителям которой нужно быстрее всех.
Нурик Пашков, водитель-дальнобойщик: «Они едут по обочине, их не видно с правой стороны. Бывает, что задеваешь другую машину, которая с обочины едет. Виноват остается водитель большегруза».
Маневры лихачей раздражают и заводят самых невозмутимых. Здесь и хаотичные перестроения, и прятки с инспекторами. Конечно, у них есть тысяча причин и оправданий. Согласно правилам, обочина — примыкающий к проезжей части участок, с другим типом покрытия или отделенный сплошной белой полосой. Там же сказано, кто может по ней ехать.
Антон Белан, начальник отделения ГУ ОБДД МВД РФ: «Допускается движение по обочине машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб. Разрешается также движение по обочине велосипедистам, водителям мопедов, гужевых повозок».
Движение по обочине на автомобиле наказывается штрафом в размере полутора тысяч рублей, но если водителю стало плохо или сломалась машина, можно съехать и остановиться. Законопослушный водитель не обязан уступать нарушителю, но мировые судьи чаще решают формально: маневрируешь — уступай даже нарушителям. Подробности — в программе «Главная дорога».
Павел Соколкин, адвокат Михаила Полякова: «Единственным правилом, на которое ссылалась судья, что нарушил мой подзащитный, — это то, что он не убедился в безопасности маневра и не пропустил автомобиль, пользующийся преимуществом».
Водитель и адвокат возмущены: о каком преимуществе речь, если движение по обочине запрещено. Всем знакомы столпотворения на трассах, любители обочин — особая каста, представителям которой нужно быстрее всех.
Нурик Пашков, водитель-дальнобойщик: «Они едут по обочине, их не видно с правой стороны. Бывает, что задеваешь другую машину, которая с обочины едет. Виноват остается водитель большегруза».
Маневры лихачей раздражают и заводят самых невозмутимых. Здесь и хаотичные перестроения, и прятки с инспекторами. Конечно, у них есть тысяча причин и оправданий. Согласно правилам, обочина — примыкающий к проезжей части участок, с другим типом покрытия или отделенный сплошной белой полосой. Там же сказано, кто может по ней ехать.
Антон Белан, начальник отделения ГУ ОБДД МВД РФ: «Допускается движение по обочине машин дорожно-эксплуатационных и коммунальных служб. Разрешается также движение по обочине велосипедистам, водителям мопедов, гужевых повозок».
Движение по обочине на автомобиле наказывается штрафом в размере полутора тысяч рублей, но если водителю стало плохо или сломалась машина, можно съехать и остановиться. Законопослушный водитель не обязан уступать нарушителю, но мировые судьи чаще решают формально: маневрируешь — уступай даже нарушителям. Подробности — в программе «Главная дорога».
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