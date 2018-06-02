Обычные заводские или модные керамические: выбираем тормозные колодки

Колодки на одни и те же машины могут сильно отличаться по составу. Полуметаллические состоят из порошка железа, меди или графита. Органические — из волокон стекла, резины, углерода, кевлара и высокотемпературной смолы. Керамические — самые прогрессивные и дорогие. Они сделаны из керамических волокон и наполнителя из цветных металлов.
Какие же лучше — керамика, полуметалл или органика? Нужно сравнить три типа колодок одного производителя. Для каждого комплекта — новый тормозной диск, одного производителя, из одной партии. Проверяем по правилам ООН: притирка, торможение на холодную, торможение на горячую, контроль износа.
Инерционный динамометрический стенд имитирует вес автомобиля и создает условия циклического торможения в городе, на трассе и серпантине. Колодки устанавливаются в тормозной механизм, после чего нужно разогнать виртуальный автомобиль до 120 километров в час и оттормаживаться до 60. И так 15 циклов. Температура колодок — 30 градусов, как первое торможение летом после стоянки. Худший результат показали керамические колодки, нужно сильнее жать на тормоз. На втором месте полуметалл. Лучше всех тормозит органика.
Имитацией езды по серпантину испытывают колодки для конвейера. Этот тест вывел на первое место керамические колодки, они даже улучшили тормозной момент. Полуметалл и органика сдали позиции. При торможении образуется абразивная пыль, которая, собственно, и приводит к износу самого диска. После равного количества циклов торможения сильнее износились самые дешевые, полуметаллические колодки. За ними органика, самая стойкая — керамика. Подробности — в программе «Главная дорога».
Инерционный динамометрический стенд имитирует вес автомобиля и создает условия циклического торможения в городе, на трассе и серпантине. Колодки устанавливаются в тормозной механизм, после чего нужно разогнать виртуальный автомобиль до 120 километров в час и оттормаживаться до 60. И так 15 циклов. Температура колодок — 30 градусов, как первое торможение летом после стоянки. Худший результат показали керамические колодки, нужно сильнее жать на тормоз. На втором месте полуметалл. Лучше всех тормозит органика.
Имитацией езды по серпантину испытывают колодки для конвейера. Этот тест вывел на первое место керамические колодки, они даже улучшили тормозной момент. Полуметалл и органика сдали позиции. При торможении образуется абразивная пыль, которая, собственно, и приводит к износу самого диска. После равного количества циклов торможения сильнее износились самые дешевые, полуметаллические колодки. За ними органика, самая стойкая — керамика. Подробности — в программе «Главная дорога».
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