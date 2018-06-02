В Конгресс США решил баллотироваться сторонник расизма и легализации педофилии

37-летний Натан Ларсон приверженец идей Адольфа Гитлера, выступающий за легализацию педофилии, решил принять участие в выборах в Конгресс США. Он будет баллотироваться на пост от десятого избирательного округа в штате Виргиния как самовыдвиженец.
Ларсон планирует восстановить «превосходство белой расы» над другими, выступает за отмену трудового законодательства для детей, восстановление патриархата и легализацию раннего замужества.
Предвыборная программа кандидата включает также легализацию наркотиков, отмену ограничений на ношение огнестрельного оружия и завершение военных кампаний США по всему миру.
Следует отметить, что менее 10 лет назад Ларсон был приговорен к 16 месяцам лишения свободы за угрозу убийства президента США, передает Usa Today.
Предвыборная программа кандидата включает также легализацию наркотиков, отмену ограничений на ношение огнестрельного оружия и завершение военных кампаний США по всему миру.
Следует отметить, что менее 10 лет назад Ларсон был приговорен к 16 месяцам лишения свободы за угрозу убийства президента США, передает Usa Today.
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