    В Конгресс США решил баллотироваться сторонник расизма и легализации педофилии

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    В Конгресс США решил баллотироваться сторонник расизма и легализации педофилии

    В Конгресс США решил баллотироваться сторонник расизма и легализации педофилии

    37-летний Натан Ларсон приверженец идей Адольфа Гитлера, выступающий за легализацию педофилии, решил принять участие в выборах в Конгресс США. Он будет баллотироваться на пост от десятого избирательного округа в штате Виргиния как самовыдвиженец.

    Ларсон планирует восстановить «превосходство белой расы» над другими, выступает за отмену трудового законодательства для детей, восстановление патриархата и легализацию раннего замужества.

    Предвыборная программа кандидата включает также легализацию наркотиков, отмену ограничений на ношение огнестрельного оружия и завершение военных кампаний США по всему миру.

    Следует отметить, что менее 10 лет назад Ларсон был приговорен к 16 месяцам лишения свободы за угрозу убийства президента США, передает Usa Today.

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