В Европе устранили сбой в работе Visa

Работоспособность платежной системы Visa в Европе практически полностью восстановлена. Соответствующее заявление размещено в пятницу на официальном сайте платежной системы.
В компании отметили, что проблема была связана с аппаратным сбоем, речи о несанкционированном доступе не идет.
Представители Visa принесли свои извинения держателям пластиковых карт и заверили, что в настоящее время система работает в нормальном режиме.
Ранее сообщалось, что владельцы карт Visa столкнулись с отказом в проведении платежей при попытке расплатиться ими онлайн или на кассах магазинов. Проблема коснулась Великобритании и ряда других стран Евросоюза.
Представители Visa принесли свои извинения держателям пластиковых карт и заверили, что в настоящее время система работает в нормальном режиме.
Our goal is to ensure all Visa cards work 24 hours a day, 365 days a year. Due to a systems failure, we fell well short of this today. We apologise to all our partners & especially to Visa cardholders. We’re currently operating at close to normal levels. https://t.co/OiZh0fFF2K— VisaNewsEurope (@VisaNewsEurope) 1 июня 2018 г.
Ранее сообщалось, что владельцы карт Visa столкнулись с отказом в проведении платежей при попытке расплатиться ими онлайн или на кассах магазинов. Проблема коснулась Великобритании и ряда других стран Евросоюза.
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