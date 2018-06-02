    В Европе устранили сбой в работе Visa

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    В Европе устранили сбой в работе Visa

    В Европе устранили сбой в работе Visa

    Работоспособность платежной системы Visa в Европе практически полностью восстановлена. Соответствующее заявление размещено в пятницу на официальном сайте платежной системы.

    В компании отметили, что проблема была связана с аппаратным сбоем, речи о несанкционированном доступе не идет.

    Представители Visa принесли свои извинения держателям пластиковых карт и заверили, что в настоящее время система работает в нормальном режиме.


    Ранее сообщалось, что владельцы карт Visa столкнулись с отказом в проведении платежей при попытке расплатиться ими онлайн или на кассах магазинов. Проблема коснулась Великобритании и ряда других стран Евросоюза.

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