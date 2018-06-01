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    Два подростка погибли при столкновении скутера и легковушки в Подмосковье

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    Два подростка погибли при столкновении скутера и легковушки в Подмосковье

    Два подростка погибли при столкновении скутера и легковушки в Подмосковье

    Скутер, на котором ехали два подростка, столкнулся с легковым автомобилей на Минском шоссе. Жертвами аварии стали два человека.

    Вечером на 97-м километре Минского шоссе произошла смертельная авария — столкнулись скутер и легковушка. В полиции сообщили, что в результате ДТП погибли два подростка, передает ТАСС. За рулем автомобиля находилась 24-летняя женщина.

    На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД. Она устанавливают все детали ДТП.

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