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    Столица брейк-данса временно переехала в Петербург. Санкт-Петербург, молодежь, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСтолица брейк-данса временно переехала в Петербург

    Столица брейк-данса временно переехала в Петербург

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    Столица брейк-данса временно переехала в Петербург

    Столица <nobr>брейк-данса</nobr> временно переехала в Петербург

      В лофте на Васильевском острове в выходные проходит фестиваль стрит-культуры, где свои уроки дадут мастера брейк-данса и хип-хопа.

      Северная столица на целых три дня станет еще и столицей хип-хопа. В этом году открытый лагерь стрит-культуры впервые «пришвартовался» в порту «Севкабель» на Кожевенной линии.

      До 3 июня в новом лофте на берегах Невы располагается штаб-квартира молодежного фестиваля с полным погружением в атмосферу граффити-джемов, баттлов и мастер-классов по уличным танцам. В насыщенной программе не только кинопоказы и вечеринки, но и воркшопы мастеров брейка и хип-хопа мирового масштаба.

      Например, двукратный чемпион мира бразилец Негин танцевал в туре у самой Мадонны, а сейчас приехал с другого конца света, чтобы поделиться своим опытом с танцовщиками из Петербурга.

      Свой шаг от уличного баттла до мирового финала российские мастера смогут сделать уже в это воскресенье, 3 июня. 16 самых оригинальных представителей российского брейкинга со всей страны выявят лучшего в формате «один на один».

      Победитель отправится представлять Россию на престижном финале чемпионата мира в Швейцарии, который называют еще олимпийскими играми по брейк-дансу.

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