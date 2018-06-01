Столица брейк-данса временно переехала в Петербург

В лофте на Васильевском острове в выходные проходит фестиваль стрит-культуры , где свои уроки дадут мастера брейк-данса и хип-хопа .

Северная столица на целых три дня станет еще и столицей хип-хопа. В этом году открытый лагерь стрит-культуры впервые «пришвартовался» в порту «Севкабель» на Кожевенной линии.



До 3 июня в новом лофте на берегах Невы располагается штаб-квартира молодежного фестиваля с полным погружением в атмосферу граффити-джемов, баттлов и мастер-классов по уличным танцам. В насыщенной программе не только кинопоказы и вечеринки, но и воркшопы мастеров брейка и хип-хопа мирового масштаба.



Например, двукратный чемпион мира бразилец Негин танцевал в туре у самой Мадонны, а сейчас приехал с другого конца света, чтобы поделиться своим опытом с танцовщиками из Петербурга.



Свой шаг от уличного баттла до мирового финала российские мастера смогут сделать уже в это воскресенье, 3 июня. 16 самых оригинальных представителей российского брейкинга со всей страны выявят лучшего в формате «один на один».



Победитель отправится представлять Россию на престижном финале чемпионата мира в Швейцарии, который называют еще олимпийскими играми по брейк-дансу.