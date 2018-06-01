Краски «Радуги»: Юлия Пересильд сделала героиней «Каштанки» современную девушку

В Петербурге стартовал Международный театральный фестиваль «Радуга». В нем участвуют артисты из десяти стран Европы и Азии.

География «Радуги» охватывает пространство от Китая до Франции. К слову, открывает фестиваль спектакль «Память и море» Театра Турски из Марселя. Постановка основана на произведениях поэта, певца и композитора Лео Ферре, где важную роль играет музыка.



Между тем на сцене ТЮЗа для Молодежного Краснодарского театра соорудят бассейн. Молодой режиссер, ученик Женовача Даниил Безносов уже известен в России тремя десятками постановок. В этой «Грозе» он словно смывает укорененные школьной программой стереотипы. На сцене идет настоящий дождь. Ведь какая гроза без хорошего ливня?



Кроме того, в 19-й «Радуге» заявлены спектакли женщин-режиссеров. В этом амплуа впервые в Петербурге предстанет популярная киноактриса Юлия Пересильд, которая поставила чеховскую «Каштанку» с молодыми артистами Псковского академического театра драмы имени Пушкина.



Рок-музыканты и цирк-шапито, обозначенные иллюминацией, — такова идея сценографии спектакля «Каштанка» по рассказу Чехова. Многие зрители даже не поверили, увидев на афишах Большого театра кукол, где дают спектакль, знакомую фамилию, но в новом качестве.



Юлия Пересильд, режиссер-постановщик, актриса: «Текст мы не меняли. Он только переведен в диалоги. Мучительно я это сделала сама, пытаясь не оскорбить Чехова. Но у нас в спектакле нет лапок и хвостиков».



Пересильд наделила судьбой хрестоматийной дворняжки Каштанки девушку, которая выросла во дворе, стала звездой и потом снова вернулась к обыденной жизни.



Подробнее о программе фестиваля — корреспондент НТВ Павел Рыжков.