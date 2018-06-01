Восемь многодетных семей получили награды из рук Путина в Кремле

Президент России Владимир Путин вручил ордена «Родительская слава». Их удостоились 8 супружеских пар.

Владимир Путин, президент РФ: «Родительский труд не знает ни отдыха, ни выходных, но в нем самом, в его природе заложено просто удивительное вознаграждение, которое с лихвой перекрывает все трудности. Это возможность видеть первые шаги, как растут и учатся дети, вместе с ними еще, и еще, и еще раз постигать мир, радоваться их успехам и достижениям».



Как сообщает корреспондент НТВ Сергей Холошевский, супруги Урсовы не считают свою семью какой-то особенной. Просто Бог им дал много детей, которых они стараются воспитывать в православной вере и уважении к старшим.



Главное в воспитании детей, как считает, Ольга Урсова, приучение к труду. Чтобы потом, во взрослой жизни, дети не боялись трудностей.



Ольга Урсова, многодетная мать: «Чтобы они привыкли к труду, чтоб не было потом в тягость».



Геннадий Урсов, глава семьи, священник: «У нас не многодетная семья, просто обычная, и каждый знает свое дело. Когда Аристарх приходит из школы, сразу маме помогает, то картошку, то еще что-то. Если я с матушкой держим пост, то я договариваюсь со всей семьей, что все гаджеты, компьютеры мы не будем включать».



С 90-го года в семье Луста, в Калиниградской области, родились девять детей. Мама, Светлана Луста, говорит, что поначалу даже не планировали столько.



Светлана Луста, мать: «Думали о двух, но потом сколько нам Господь давал, столько мы и брали».



Эти люди сумели воспитать детей, уважающих родителей и семейные ценности. Ведь никто не говорит, что это легко. Этот каждодневный родительский труд незаметен. Но и окупается он потом настоящей любовью.