В честь юбилея Петербургский детский хоспис подарил подопечным Город мечты

Сегодня в Петербурге свое 15-летие празднует первый в России детский хоспис.

В день рождения на территории хосписа вырос целый город, в котором сбываются если не все детские мечты, то очень многие. Здесь угощают фруктами в шоколаде, попкорном, сладкой ватой.



Директор хосписа Александр Ткаченко сегодня мэр городка. С коротким поздравлением он обратился к собравшимся. А потом взял и перевоплотился в участника бэнда. Сел за барабаны и вместе с коллегой спел.



Гости хотели отправиться на экскурсию по сказочному городу, который, конечно, манил к себе. Но неожиданно начался серебряный дождь, а за ним разноцветный. Ему сначала радовались дети, а потом и взрослые не смогли удержаться.



Подкрепившись на Сладкой улице, можно было поиграть в мяч, сразиться с противником в компьютерной игре, сходить в зоопарк, нарисовать на лице аквагрим и раскрасить волосы во все цвета радуги. Этих обычных радостей подопечные хосписа в своей жизни чаще всего лишены. Но сегодня был день, когда всё возможно.



Петербургский детский хоспис стал первым в стране. Сегодня своим опытом его сотрудники делятся не только с коллегами из российских регионов. За знаниями приезжают врачи, волонтеры из других стран. По словам Александра Ткаченко, это учреждение — пример того, каким может и должно быть здравоохранение.



Александр Ткаченко, директор Санкт-Петербургского детского хосписа: «За 15 лет мы смогли сформировать нормативную базу и сделать так, чтобы учреждения, похожие на наши, появились в других регионах. Предстоит сделать еще очень много. Нужно подготовить персонал, который мог бы поработать здесь, посмотреть и дальше наш опыт распространить в других местах».



Корреспондент НТВ Дарья Криволапова побывала на юбилее первого детского хосписа.