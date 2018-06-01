Петербург дарит «Белый цветок» в помощь тяжелобольным детям

В День защиты детей в Северной столице проходит благотворительная акция, организованная Детским хосписом.

Сегодня пассажиров питерского метрополитена на выходе из вестибюлей встречали волонтеры в белой форме и с белыми флагами. В День защиты детей представители детского хосписа дарят жителям и гостям Петербурга цветы, сделанные руками школьников, в обмен на пожертвования тяжелобольным детям.



Благотворительная акция «Белый цветок» проходит по 35 адресам. Среди них парк аттракционов «Диво остров». Там же пройдут мастер-классы по изготовлению поделок.