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    Петербург дарит «Белый цветок» в помощь тяжелобольным детям. Санкт-Петербург, благотворительность, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербург дарит «Белый цветок» в помощь тяжелобольным детям

    Петербург дарит «Белый цветок» в помощь тяжелобольным детям

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    Петербург дарит «Белый цветок» в помощь тяжелобольным детям

    Петербург дарит «Белый цветок» в помощь тяжелобольным детям

      В День защиты детей в Северной столице проходит благотворительная акция, организованная Детским хосписом.

      Сегодня пассажиров питерского метрополитена на выходе из вестибюлей встречали волонтеры в белой форме и с белыми флагами. В День защиты детей представители детского хосписа дарят жителям и гостям Петербурга цветы, сделанные руками школьников, в обмен на пожертвования тяжелобольным детям.

      Благотворительная акция «Белый цветок» проходит по 35 адресам. Среди них парк аттракционов «Диво остров». Там же пройдут мастер-классы по изготовлению поделок.

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