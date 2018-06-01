В Курске накажут виновных, устроивших свалку медицинских отходов на берегу реки

Курские рыбаки сообщили в прокуратуру о чрезвычайной находке. На берегу реки мужчины обнаружили свалку медицинских отходов. Пробирки, упаковки от лекарств, использованные шприцы и амбулаторные карты с данными пациентов — все это было разбросано по земле.

Тихое место на берегу Сеймы теперь не только самое рыбное, но еще и опасное, говорит Игорь Старков. Это он обнаружил всего в нескольких шагах от воды свалку медицинских отходов — пробирки, вскрытые колбы от лекарств. Особенно насторожили, признался мужчина, использованные шприцы. Тут даже непрофессионалу понятно, чем это может грозить.



О необычной находке вскоре узнали и другие рыбаки. Среди них и Роман Молчанов. Он позвонил в прокуратуру и Росприродназдор и потребовал наказать виновных.



Впрочем, убирать отходы пока никто не торопится. А ведь медлить с такими вещами, по словам эпидемиологов, нельзя, поскольку нет гарантий, что в тех же пробирках не содержались опасные вирусы и инфекции.



Александр Панин, государственный инспектор управления Росприроднадзора по Курской области: «По данному факту сейчас управлением ведется административное расследование за нарушение режима использования водоохранной зоны — реки Сейм в данном случае. Мы можем привлечь к ответственности лицо. Полномочия по уборке у управления Росприроднадзора нет».



Прокуроры, которые также начали проверку, уже выяснили, что утилизировать отходы должна была компания, с которой у медучреждений был заключен соответствующий договор. По всей видимости, сотрудники фирмы-подрядчика решили сэкономить. И вместо того, чтобы уничтожить весь мусор, решили вывезти его в лес.



В ближайшее время сотрудники надзорного ведомства намерены связаться с коммерсантами и выяснить, кто конкретно из работников мог такое допустить. Придется не только выплатить штраф и прибрать за собой: за нарушение технологии переработки можно даже лишиться лицензии.



Подробности — в видеоматериале.