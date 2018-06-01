В Приморье не могут похоронить убитого два года назад рок-музыканта

Стало известно о парадоксальной истории из Приморья. Звучит невероятно, но солиста популярной когда-то в регионе рок-группы , которого убили два года назад, до сих пор не могут похоронить. Тело Валерьяна Манохина находится в морге с октября 2017-го .

Летом 2016 года лидер группы «Джига Подождет» бесследно исчез во Владивостоке. Спустя год поисков тело обнаружили закопанным в сопке. Останки были засыпаны известью, что сильно осложняло процедуру опознания. Сыщики, расследуя убийство, опросили всех знакомых Валерьяна Манохина. Один из них вспомнил, как музыкант делился плохими предчувствиями. Подробностей не сообщал, но был уверен, что пытаются отобрать жилье.



Дмитрий Константинов, друг Валерьяна Манохина: «Он говорит: давай я на тебя квартиру перепишу, потому что чувствую, меня, короче, бахнут. Я говорю: „Валер, что ты гонишь, кто тебя бахнет? Что за бред, переписывать квартиру? Все нормально“. Мы созванивались каждый день. И тут это происходит, и я думаю: блин. Наверно, человек был прав».



Теперь в смерти друга он считает виновным в том числе и себя. Необходимые следственные процедуры завершены, однако тело до сих пор находится в морге. Забрать его могла бы Наталья Козлова — единственная родственница музыканта, которая живет в Тольятти. Однако двоюродная сестра не спешит хоронить брата, ссылаясь на финансовые трудности.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Захара Акопова.