Живущий в ветхой избе пенсионер из Коми отдал детям миллион рублей

История о безграничной щедрости и доброте пришла из Республики Коми. Там меценат пожертвовал сельскому реабилитационному центру для детей 1 миллион рублей.

Для учреждения, которое находится в отдаленном населенном пункте, это чрезвычайно крупная сумма. Там, конечно, обрадовались и сразу нашли применение средствам. Но прежде решили во чтобы то не стало найти дарителя и отблагодарить.



Провели свое расследование, выяснили домашний адрес спонсора, собрались чуть ли не всем приютом и поехали в гости. Воспитатели признались: готовились увидеть богатый дом, успешных хозяев. Каково же было их удивление, когда они попали в ветхую избу, в которой живет одинокий старик.



Евгений Попов, пенсионер: «Подарок на миллион».



Пенсионер Евгений Попов большую часть своей жизни копил на новый дом. А на днях вдруг отказался от мечты и решил пожертвовать свои сбережения детям — миллион рублей. Так легко расставшись с внушительной суммой, он продолжает жить в маленьком селе, в ветхом доме, который достался ему от родителей. Отопление печное, вместо крана над ржавой раковиной — пластиковый умывальник, вода из колодца. А он все твердит, что совсем ни в чем не нуждается. Причем деньги он перечислил анонимно.



Подробнее — в материале корреспондента НТВ Анастасии Щаповой.