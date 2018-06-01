    В онкоцентре имени Блохина детям показали уссурийского тигра. больницы, дети и подростки, животные, Запашные, тигры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ онкоцентре имени Блохина детям показали уссурийского тигра

    В онкоцентре имени Блохина детям показали уссурийского тигра

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    В онкоцентре имени Блохина детям показали уссурийского тигра

    В онкоцентре имени Блохина детям показали уссурийского тигра

    В онкоцентре имени Блохина детям показали уссурийского тигра

      Серия праздничных мероприятий прошла в Москве. В РДКБ показали спектакль с участием сирот-инвалидов и презентовали новую программу реабилитации. А в онкоцентре имени Блохина братья Запашные организовали цирковую программу.

      В Российской детской клинической больнице показали уникальный спектакль. Главные роли в нем исполнили дети-инвалиды, от которых отказались родители. В учреждении также представили новую методику нейрореабилитации. Она поможет детям с тяжелыми нарушениями речи и двигательного аппарата общаться с внешним миром.

      А в онкоцентре имени Блохина показали цирковую программу братьев Запашных. Дети смогли вблизи увидеть дрессированного уссурийского тигра.

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