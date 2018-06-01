В Афганистане нашли живым пилота сбитого советского самолета

В Афганистане найден живым советский военный летчик, который до последнего времени считался пропавшим без вести.
Об обнаружении пилота живым сообщил руководитель Союза десантников России, Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин. По его словам, «это очень удивительно», передает РИА Новости.
Валерий Востротин: «Теперь нужна помощь не только финансовая, но и административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа».
Имя и фамилию летчика Востротин называть не стал.
Советские войска присутствовали в Афганистане с 1979 по 1989 год. Согласно данным открытых источников, за этот период было сбито 125 боевых самолетов ВВС СССР.
Валерий Востротин: «Теперь нужна помощь не только финансовая, но и административная, помощь общественных организаций, дипломатическая работа».
Имя и фамилию летчика Востротин называть не стал.
Советские войска присутствовали в Афганистане с 1979 по 1989 год. Согласно данным открытых источников, за этот период было сбито 125 боевых самолетов ВВС СССР.
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