Десять детей получили ожоги в иркутском ТЦ

В
торгово-развлекательном комплексе «КомсоМОЛЛ» в Иркутске произошло ЧП. Согласно предварительной информации, загорелась спиртосодержащая жидкость. Пострадали 10 детей.
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Как сообщили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения, у многих пострадавших — ожоги.
Минздрав Иркутской области: «По предварительным данным, до 10 пострадавших, основные повреждения — это поражения пламенем. По предварительным данным, степени ожога — 1-я и 2-я».
Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали, что пятеро детей получили ожоги в результате воспламенения спиртосодержащей жидкости в торговом центре «КомсоМОЛЛ» в Иркутске. По некоторым данным местным СМИ, во время детского мероприятия прогремел взрыв.
Инцидент произошел на мероприятии, посвященном празднованию Дню защиты детей. Школьники участвовали в проведении физико-химических опытов. Сотрудники торгового центра утверждают, что пожара в здании не было. Причина ЧП, как они предполагают — неудачный опыт с водородом, сообщает сайт «Комсомольской правды».
Минздрав Иркутской области: «По предварительным данным, до 10 пострадавших, основные повреждения — это поражения пламенем. По предварительным данным, степени ожога — 1-я и 2-я».
Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали, что пятеро детей получили ожоги в результате воспламенения спиртосодержащей жидкости в торговом центре «КомсоМОЛЛ» в Иркутске. По некоторым данным местным СМИ, во время детского мероприятия прогремел взрыв.
Инцидент произошел на мероприятии, посвященном празднованию Дню защиты детей. Школьники участвовали в проведении физико-химических опытов. Сотрудники торгового центра утверждают, что пожара в здании не было. Причина ЧП, как они предполагают — неудачный опыт с водородом, сообщает сайт «Комсомольской правды».
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