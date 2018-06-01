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    Десять детей получили ожоги в иркутском ТЦ. Иркутск, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВДесять детей получили ожоги в иркутском ТЦ

    Десять детей получили ожоги в иркутском ТЦ

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    • Фото: Инцидент | Иркутск / vk.com
    Десять детей получили ожоги в иркутском ТЦ

    Десять детей получили ожоги в иркутском ТЦ

    Десять детей получили ожоги в иркутском ТЦ
    • Фото: Инцидент | Иркутск / vk.com

      • В торгово-развлекательном комплексе «КомсоМОЛЛ» в Иркутске произошло ЧП. Согласно предварительной информации, загорелась спиртосодержащая жидкость. Пострадали 10 детей.

      Как сообщили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения, у многих пострадавших — ожоги.

      Минздрав Иркутской области: «По предварительным данным, до 10 пострадавших, основные повреждения — это поражения пламенем. По предварительным данным, степени ожога — 1-я и 2-я».

      Ранее в ГУ МЧС по региону сообщали, что пятеро детей получили ожоги в результате воспламенения спиртосодержащей жидкости в торговом центре «КомсоМОЛЛ» в Иркутске. По некоторым данным местным СМИ, во время детского мероприятия прогремел взрыв.

      Инцидент произошел на мероприятии, посвященном празднованию Дню защиты детей. Школьники участвовали в проведении физико-химических опытов. Сотрудники торгового центра утверждают, что пожара в здании не было. Причина ЧП, как они предполагают — неудачный опыт с водородом, сообщает сайт «Комсомольской правды».

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