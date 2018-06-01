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    Екатерина Климова, братья Абдразаковы и сюжет в память Бадура Цуладзе — в новом выпуске «Однажды…». артисты, знаменитости, НТВ, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЕкатерина Климова, братья Абдразаковы и сюжет в память Бадура Цуладзе — в новом выпуске «Однажды…»

    Екатерина Климова, братья Абдразаковы и сюжет в память Бадура Цуладзе — в новом выпуске «Однажды…»

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    Екатерина Климова, братья Абдразаковы и сюжет в память Бадура Цуладзе — в новом выпуске «Однажды…»

    Екатерина Климова, братья Абдразаковы и сюжет в память Бадура Цуладзе — в новом выпуске «Однажды…»

    Екатерина Климова, братья Абдразаковы и сюжет в память Бадура Цуладзе — в новом выпуске «Однажды…»

      2 июня, в субботу, в новом выпуске еженедельного телевизионного журнала «Однажды…» на НТВ появятся востребованная актриса Екатерина Климова, а также знаменитые оперные певцы Аскар и Ильдар Абдразаковы. Также телезрители смогут увидеть сюжет, посвященный известному актеру Баадуру Цуладзе, который ушел из жизни совсем недавно.

      Авторская программа Сергея Майорова «Однажды…» порадует поклонников харизматичной актрисы Екатерины Климовой эксклюзивом. Востребованная артистка объяснит, почему для своих детей является самым строгим человеком, расскажет об особом отношении к фотосессиям и в шутку признается, что хочет на пенсию.

      О своем «Однажды…» поведают и братья Абдразаковы, которым покорились все оперные сцены мира. Звездные родственники вспомнят детство и начало творческого пути, расскажут про разницу голосов и фею-крестную, а также поведают об особенных семейных отношениях, роли отца в жизни и бесконечных путешествиях.

      В субботнем выпуске «Однажды…» зрители смогут увидеть последнее интервью известного советского актера и режиссера Баадура Цуладзе, который совсем недавно ушел из жизни. В откровенной беседе уникальный артист поделился воспоминаниями о поступлении в университет, первой серьезной потере в жизни и отношениях со студентами.

      Смотрите программу «Однажды…» на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 2 июня, в 16:20.

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