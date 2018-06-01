    В «Белом доме» задержан вор в законе Хаджи Бейлаганский

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    В «Белом доме» задержан вор в законе Хаджи Бейлаганский

    В «Белом доме» задержан вор в законе Хаджи Бейлаганский

    В московском ресторане «Белый дом» задержан 36-летний вор в законе Хаджибаба Талыбханлы, в криминальных кругах известный как Хаджи Бейлаганский.

    Как сообщает информагентство «ПраймКрайм», Хаджи Бейлаганский был задержан 31 мая по подозрению в совершении особо тяжкого преступления. Других подробностей не приводится.

    Хаджи Бейлаганский ранее был личным мамелюком (охранником) ныне покойного вора в законе Ровшана Ленкоранского. Статус вора в законе Хаджи получил в 2012 году, коронация состоялась на воровской сходке в Дубае.

    По информации агентства, о появлении Хаджи в Москве стало известно в апреле. Он якобы встречался с московскими бизнесменами из числа земляков и призывал их к участию в «гибридной войне» с вором в законе Надыром Салифовым, известным как Гули (его считают заказчиком убийства Ленкоранского).

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