Выплаты по ОСАГО при оформлении ДТП по европротоколу выросли в 2 раза

В России вступают в силу новые правила и поправки, многие из которых касаются автомобилистов.

Внесли изменения в стандарты дорожной разметки. На дорогах по всей стране, например, появится желтая клетчатая маркировка — так называемая вафельница. За выезд на нее во время затора назначат штраф в 1000 рублей. Новый стандарт предполагает и синюю разметку — она укажет границы платной парковки, а желтую разделительную полосу могут ввести в местах, где обгон запрещен, вместо обычной белой линии. Еще одно изменение, притом долгожданное: наклейка «шипы», о которой столько спорили, теперь необязательна.



Нововведения коснулись и выплат по ОСАГО. При оформлении ДТП по европротоколу лимиты выплат теперь увеличены.



У Евгения Камнева своеобразная манера вождения — предельно правильная. Евгений соблюдает все правила движения. Если его кто-то на дороге подрежет, то он не будет отворачивать — так ведь сам можешь создать аварийную ситуацию. Таким образом, если подрезают, то пусть таранят его машину, он-то ведь прав. Так что опыта заполнения европротоколов у Евгения хоть отбавляй, отмечает корреспондент НТВ Юрий Кучинский.



Евгений Камнев, автомобилист: «Хотелось бы пояснить еще по одному моменту, который вообще нигде не указывается, то есть указывается в законе, но кто же будет лазить в закон об ОСАГО? Если эту бумажечку виновник в течение пяти дней не отнесет в свою страховую компанию, весь ущерб взыщут потом с него».



Европротокол почему-то так и не стал особо популярным средством решения дорожных конфликтов. Большинство водителей, едва поцарапав бампер друг другу, по-прежнему стоят и ждут гаишников, создавая пробки. И вроде бы с сегодняшнего дня это должно измениться, но не факт. Главное новшество: необязательно решать на месте, кто прав, кто виноват. Но это если хотя бы в одной из машин установлен ГЛОНАСС или специальное приложение в телефоне.



Валерий Солдунов, председатель Всероссийского общества автомобилистов: «Если вдруг по каким-то причинам нет ни приложения, ни ГЛОНАСС и нет согласия двух участников, то приходится вызывать ГИБДД».



Но дьявол, как всегда, кроется в деталях. ГЛОНАСС все-таки не дает точного положения автомобилей в сантиметрах, а это может быть важно при определении деталей ДТП. Кроме того, должно быть какое-то записывающее устройство, которое беспрерывно делает снимки, в которые потом нельзя внести корректировки.



Андрей Маклецов, начальник управления урегулирования убытков Российского союза страховщиков: «Главное, что закон предписывает, — это использовать специальное программное обеспечение для фотографирования, это противодействие мошенничеству. Если я возьму, сделаю снимки на свою камеру, дома подрисую на компьютере, это, конечно, нас не устраивает. А вот приложение, которое прячет данные от недобросовестного, быть может, пользователя и передает их по мобильному Интернету в ОСАГО, это нас устраивает».



То самое специальное приложение в телефоне, видимо, как-то связанное с навигацией, и которое должно четко отслеживать траекторию движения машины, — «ДТП. Европротокол». Установить на телефон его уже можно, только оно не работает.



