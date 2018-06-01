Рождение под пулями: война не отбила у жителей Донбасса желания заводить детей

Сегодня во всем мире отмечают День защиты детей. Его учредили 1 июня 1949 года в Париже. В Москве по этому случаю пройдет серия масштабных мероприятий. В них будут участвовать дети из разных регионов нашей страны и некоторых зарубежных государств. Владимир Путин направил приветствие гостям праздника и пожелали им удачи и успехов. А в Донбассе сегодня запускают в небо бумажные фонарики — в память о детях, которые погибли во время боевых действий.

Несмотря на объявленное перемирие, армия Украины продолжает обстреливать жилые кварталы. Но даже в условиях войны рождаемость в регионе остается на высоком уровне.



С точки зрения здравого смысла нельзя объяснить, почему украинские военные с таким упорством обстреливают именно жилые дома в поселке. За четыре года войны в Зайцеве от рук так называемых освободителей погибли более 80 человек — мирных жителей, среди них один ребенок. Еще шесть детей получили ранения.



В Зайцеве, где до украинских позиций всего несколько сотен метров, живут более 200 детей. В школу ездят в соседний район, местная разбита. Поиграть на улицу выходят в перерывах между обстрелами, но недалеко от дома, чтобы в случае чего успеть укрыться.



Каждый раз, приезжая в такие прифронтовые поселки, где идут активные боевые действия, журналисты чувствуют себя неловко. Они приезжают в полной экипировке — в касках, бронежилетах. А у этих людей нет никакой возможности защититься, они абсолютно беззащитны. И им остается только уповать на господа бога, чтобы при очередном обстреле украинские артиллеристы промахнулись, отмечает корреспондент НТВ Евгений Голованов.



Местные жители не свыклись, но как бы страшно это ни звучало — привыкли к войне. Уже на слух определяют, из чего их обстреливают и сектор поражения. Если далеко, даже не вздрагивают.



Подробности — в репортаже.