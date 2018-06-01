ЦБ отозвал лицензию у «Бум-банка»

Банк России с 1 июня отозвал лицензию на осуществление банковских операций у коммерческого «Бум-банка» , зарегистрированного в Нальчике. По величине активов на 1 мая кредитная организация занимала 380-е место в банковской системе РФ.

Решение о выводе «Бум-банка» с рынка в ЦБ объяснили рискованной бизнес-моделью организации и нарушениями законодательства. По данным регулятора, банк ориентировался преимущественно на кредитование физических лиц, что привело к формированию на балансе значительного объема активов сомнительного качества. При этом основу ресурсной базы кредитной организации составляли привлеченные от населения средства.



Кроме того, во втором полугодии 2017 года банк, по данным ЦБ, был активно вовлечен в проведение сомнительных транзитных операций.



«Бум-банк» является участником системы страхования вкладов. Выплаты компенсаций его клиентам начнутся не позднее середины июня.