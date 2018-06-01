Мюллер за полгода потратил $4,5 миллиона на расследование «дела РФ»

Спецпрокурор Роберт Мюллер за период с 1 октября 2017 года по 31 марта 2018 года потратил 4,5 млн долларов на расследование «дела РФ». Об этом говорится в сообщении министерства финансов США.
Больше всего средств ушло на зарплаты и другие выплаты работникам — 2,7 млн долларов. Еще почти 900 тысяч потратили на аренду, связь и счета. Порядка 500 тысяч ушло на командировки и транспортные расходы, более 250 тысяч долларов — на оплату труда подрядчиков. На приобретение оборудования потратили 55 тысяч, а на расходные материалы — почти 30 тысяч долларов. Скромные 1,3 тысячи долларов ушло на «транспортировку вещей».
По состоянию на декабрь предыдущего года Министерство юстиции США потратило на расследование «дела РФ» около 7 млн долларов, из них 3,2 миллиона пришлись на затраты офиса спецпрокурора, передает РИА Новости.
Напомним, Вашингтон обвиняет Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США, хотя до сих пор не было обнаружено никаких доказательств этого. Сам Трамп и его команда неоднократно отвергали эти обвинения. Москва также опровергала утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов.
По состоянию на декабрь предыдущего года Министерство юстиции США потратило на расследование «дела РФ» около 7 млн долларов, из них 3,2 миллиона пришлись на затраты офиса спецпрокурора, передает РИА Новости.
Напомним, Вашингтон обвиняет Москву во вмешательстве в президентские выборы 2016 года в США, хотя до сих пор не было обнаружено никаких доказательств этого. Сам Трамп и его команда неоднократно отвергали эти обвинения. Москва также опровергала утверждения о попытках повлиять на ход американских выборов.
Комментарии