В Петербурге начинающие футболисты сыграли вничью «блокадный матч»

На стадионе «Динамо» воспитанники спортивных школ Петроградского и Фрунзенского районов играли под именами прославленных футболистов советской эпохи.

Там реконструировали знаменитую встречу 31 мая 1942 года, которую провели в блокадном Ленинграде. В уже традиционном «Матче памяти и славы» всё, как и 76 лет назад: игрокам «Динамо» противостояла команда Энского завода. А комментировал сегодня поединок — посол Петербурга на чемпионате мира Геннадий Орлов. Он сам экс-динамовец и лично знал многих игроков того матча.



Сегодня, в отличие от оригинального поединка, бело-голубые победить не сумели. Итог — 2:2. А перед началом игры горожане вместе с ветеранами возложили цветы к памятнику футболистам блокадного Ленинграда. И в качестве фан-променада ожидание болельщикам скрасила полевая кухня, песни и танцы военной поры.