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    Петербургский Военно-медицинский музей подготовил полезные советы для болельщиков ЧМ. Санкт-Петербург, выставки и музеи, медицина, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПетербургский Военно-медицинский музей подготовил полезные советы для болельщиков ЧМ

    Петербургский Военно-медицинский музей подготовил полезные советы для болельщиков ЧМ

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    Петербургский Военно-медицинский музей подготовил полезные советы для болельщиков ЧМ

    Петербургский <nobr>Военно-медицинский</nobr> музей подготовил полезные советы для болельщиков ЧМ

      В преддверии чемпионата мира по футболу в Военно-медицинском музее Петербурга открыли экспозицию «Какая боль!».

      Изучив наглядные описания типичных травм игроков, в том числе и весьма именитых, посетителям предлагают пощекотать нервы, разглядывая наборы медицинских инструментов и вчитаться в дневники спортивных врачей.

      Самое почетное место отвели не бутсам Халка и не спортивной форме Аршавина, а саквояжу легендарного врача сборной СССР Олега Белаковского.

      Как утверждают кураторы выставки, раритеты призваны не столько напугать влюбленных в футбол граждан, сколько напомнить о личной безопасности во время матча. Причем полезные советы сотрудники музея готовы дать даже тем, кто отдается футбольным страстям, не вставая с дивана. Это только кажется, что лечить болельщика должен фониатр. Сорванные связки в данном случае — не самое уязвимое место.

      Возможно, как раз в целях безопасности непрофессиональных игроков интерактивную зону с футбольными воротами организаторы выставки оборудовали исключительно плюшевыми мячами.

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