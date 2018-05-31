Петербургский Военно-медицинский музей подготовил полезные советы для болельщиков ЧМ

В преддверии чемпионата мира по футболу в Военно-медицинском музее Петербурга открыли экспозицию «Какая боль!».

Изучив наглядные описания типичных травм игроков, в том числе и весьма именитых, посетителям предлагают пощекотать нервы, разглядывая наборы медицинских инструментов и вчитаться в дневники спортивных врачей.



Самое почетное место отвели не бутсам Халка и не спортивной форме Аршавина, а саквояжу легендарного врача сборной СССР Олега Белаковского.



Как утверждают кураторы выставки, раритеты призваны не столько напугать влюбленных в футбол граждан, сколько напомнить о личной безопасности во время матча. Причем полезные советы сотрудники музея готовы дать даже тем, кто отдается футбольным страстям, не вставая с дивана. Это только кажется, что лечить болельщика должен фониатр. Сорванные связки в данном случае — не самое уязвимое место.



Возможно, как раз в целях безопасности непрофессиональных игроков интерактивную зону с футбольными воротами организаторы выставки оборудовали исключительно плюшевыми мячами.