В Петербурге примут декларацию о гуманном обращении с животными

Вице-губернатор города рассказала о подготовке документа, который должен заменить собой принятую 13 лет назад концепцию.

Петербургский общественный совет, решающий вопросы обращения с домашними животными, сегодня воочию наблюдал, как работают приюты, в какой государственной поддержке нуждаются и что нужно менять в целом в городе в этой сфере.



Плановая районная встреча участников этого сообщества под руководством вице-губернатора Анны Митяниной проходила в приюте фонда помощи бездомным собакам. Дискуссии предшествовало знакомство с обитателями, которых в доме на Большом Смоленском проспекте более 500. В основном это собаки.



Вероятно, место определило и форму обсуждения. К нему подключились не только члены совета, но и жители района, обеспокоенные судьбами животных.



Говорили сегодня и о петербургской декларации, которую губернатор должен подписать летом. Эта декларация, которая является преемником концепции, принятой в Северной столице в 2005 году.



Она оставляет главной целью гуманное отношение к животным и четко прописывает недопущение жестокости. Зоозащитники нашли в документе недочеты, однако заявленные ими около 100 поправок, возможно, будут включены в окончательный вариант.