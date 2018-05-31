Петербургским гимнасткам с синдромом Дауна нужна помощь для участия в чемпионате мира

Этим летом в Германии пройдет первый в мире чемпионат по художественной гимнастике для людей с синдромом Дауна. Представлять Россию на международной арене смогут только две девочки.

Оля Филимонова и Варя Смирнова из Петербурга. Сейчас они усиленно готовятся к соревнованиям. Но одного спортивного азарта, как это часто бывает, недостаточно. На тренировки и поездку нужны деньги.



Никаких специальных секций по художественной гимнастике для таких детей в Петербурге не существует. Тренер девочек Наталья Винская в прошлом сама мастер спорта. Работает учителем физкультуры в коррекционной школе, где учатся Варя и Оля. Именно благодаря ей и руководителю образовательного учреждения появилась профильная секция.



Наталья Винская, учитель физкультуры школы №613 Московского района: «Всё то же самое. Коррекционная художественная гимнастика не отличается от обычной. Та же подготовка, хореография».



Чтобы солнечные спортсменки смогли поехать на чемпионат мира, необходимо около 150 тысяч рублей на каждую. Чтобы всему миру показать свои умения и, возможно, привезти в Петербург золотые медали.



Но без поддержки спортивных организаций или благотворителей для многих особенных детей этот спорт так и останется недоступным. Сейчас родители ищут для занятий подходящий зал, чтобы спортсмены почувствовали свободу действий, чтобы мяч летел как можно выше, а не упирался в школьный потолок. И чтобы солнечных спортсменов, у которых горят глаза на тренировках, стало больше.



Корреспондент НТВ Дарья Криволапова расскажет о целеустремленности и неминуемой победе.



Оказать финансовую помощь Варе и Оле можно, отправив деньги с пометкой «гимнастика» на расчетный счет благотворительного фонда «Звезды детям» (zvezdydetyam.ru/everyone-can-help). Номер расчетного счета: 40703810132000000035