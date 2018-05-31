У питерских кошек и собак появятся электронные документы

С 1 июля электронный документооборот коснется ветеринарной сферы, а также области сертификации продуктов животного происхождения.
О переходе на обязательное оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде сообщили сегодня на совещании в администрации Петербурга. На новую систему должны перейти ветеринарные клиники, городские учреждения социального питания и образовательной сферы, торговые сети, поставщики продукции, кафе и рестораны.
Нововведение коснется, в том числе, готовой молочной продукции, готовых или консервированных мясных продуктов, ракообразных, моллюсков, готовых кормов для животных и других продуктов переработки.
Ближайший период будет переходным: приниматься будут как бумажные документы, так и электронные. Как уточняет ТАСС, документы необходимо будет оформлять при обороте, производстве, перемещении, смене владельца животных и продукции животного происхождения.
Нововведение коснется, в том числе, готовой молочной продукции, готовых или консервированных мясных продуктов, ракообразных, моллюсков, готовых кормов для животных и других продуктов переработки.
Ближайший период будет переходным: приниматься будут как бумажные документы, так и электронные. Как уточняет ТАСС, документы необходимо будет оформлять при обороте, производстве, перемещении, смене владельца животных и продукции животного происхождения.
Комментарии