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    Май в Петербурге стал самым теплым за 100 лет

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    Май в Петербурге стал самым теплым за 100 лет

    Май в Петербурге стал самым теплым за 100 лет

    Главный синоптик Северной столицы сообщил, что таким теплым последний месяц весны был более века назад.

    Впервые среднесуточная майская температура в Петербурге превысила 15 градусов тепла. Май 2018 года в истории погодных наблюдений займет третье место. Теплее было только в 1897 году (средняя температура 16,2 градуса) и в 1906-м (15,7 градуса). Кроме того, что месяц был аномально теплым, он принес в город минимум осадков, всего 36% от нормы, отмечает «Фонтанка».

    Июньская же температура станет близкой к норме. Ожидается переменная облачность, иногда будут идти дожди, а температура составит около 20 градусов тепла.

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