Британские ученые напечатали роговицу глаза на 3D-принтере

Ученые из Великобритании научились печатать искусственную роговицу глаза на 3D-принтере . Заслуга принадлежит исследователям из Ньюкаслского университета.

Новую роговицу удалось напечатать, используя человеческие стволовые клетки. Изобретатели создали подходящие биочернила, состоящие из клетки стромы роговицы живого донора, альгинатов (полисахариды) и коллагена. На основе получившегося вещества 3D-принтер сформировал здоровую роговицу за 10 минут.



Впереди клинические испытания. Результатов ждут миллионы. Шанс увидеть мир во всех красках появился даже у людей с полной потерей зрения.