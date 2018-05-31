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    Британские ученые напечатали роговицу глаза на 3D-принтере. Великобритания, медицина, наука и открытия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВБританские ученые напечатали роговицу глаза на 3D-принтере

    Британские ученые напечатали роговицу глаза на 3D-принтере

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    Британские ученые напечатали роговицу глаза на <nobr>3D-принтере</nobr>

    Британские ученые напечатали роговицу глаза на 3D-принтере

    Британские ученые напечатали роговицу глаза на <nobr>3D-принтере</nobr>

      Ученые из Великобритании научились печатать искусственную роговицу глаза на 3D-принтере. Заслуга принадлежит исследователям из Ньюкаслского университета.

      Новую роговицу удалось напечатать, используя человеческие стволовые клетки. Изобретатели создали подходящие биочернила, состоящие из клетки стромы роговицы живого донора, альгинатов (полисахариды) и коллагена. На основе получившегося вещества 3D-принтер сформировал здоровую роговицу за 10 минут.

      Впереди клинические испытания. Результатов ждут миллионы. Шанс увидеть мир во всех красках появился даже у людей с полной потерей зрения.

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