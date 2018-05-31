Все решают зрители: британцы создали фильм с меняющимся сюжетом

В Великобритании изобрели и сняли фильм, сюжет которого зависит от эмоций публики.

Картина под названием «Момент» длится около получаса. События разворачиваются в будущем, где искусственный интеллект становится главной опасностью для человечества.



Зрителям придется смотреть ленту в специальных шлемах. Аппаратура нужна, чтобы фиксировать уровень внимания и эмоции, — сюжет и темп повествования будут меняться в зависимости от этих показателей. Премьера запланирована на 7 июня.