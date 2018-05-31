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    Загадочная аномалия повергла колумбийцев в ужас: видео. Колумбия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВЗагадочная аномалия повергла колумбийцев в ужас: видео

    Загадочная аномалия повергла колумбийцев в ужас: видео

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    Загадочная аномалия повергла колумбийцев в ужас: видео

    Загадочная аномалия повергла колумбийцев в ужас: видео

    Загадочная аномалия повергла колумбийцев в ужас: видео

      Рабочие в Колумбии отказались входить в тоннель под местной рекой после того, как столкнулись с непонятной аномалией. Она была похожа то ли на завесу из песка, то ли на огромный пузырь желтоватого цвета.

      Субстанция мгновенно возникала из-под дорожного полотна и быстро исчезала, и возникала вновь. В конце концов рабочие набрались смелости и проехали сквозь преграду без ущерба для себя.

      Некоторые объясняют это гидродинамическими ударами из-под земли из-за разницы давления в грунтовых водах и воздуха в тоннеле.

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