Загадочная аномалия повергла колумбийцев в ужас: видео

Рабочие в Колумбии отказались входить в тоннель под местной рекой после того, как столкнулись с непонятной аномалией. Она была похожа то ли на завесу из песка, то ли на огромный пузырь желтоватого цвета.

1043 Колумбия

Субстанция мгновенно возникала из-под дорожного полотна и быстро исчезала, и возникала вновь. В конце концов рабочие набрались смелости и проехали сквозь преграду без ущерба для себя.



Некоторые объясняют это гидродинамическими ударами из-под земли из-за разницы давления в грунтовых водах и воздуха в тоннеле.