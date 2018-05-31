Приставы запретили выезд за границу рекордному числу должников

Рекордное число должников в этом году не смогло выехать за границу. Об успехах отчиталась Федеральная служба судебных приставов.

Остаться без заграничного отдыха сейчас рискуют 2 млн 300 тысяч россиян. Это самый высокий уровень за последние годы, отрапортовала Федеральная служба судебных приставов. В ФССП подчеркивают, что такая мера воздействия на должников, как ограничение на выезд из страны, оказалась одной из самых эффективных.



Но есть хорошие новости и для самих должников. Приставы обещают, что сократили время, за которое человека успеют вычеркнуть из списка невыездных. Раньше было двое суток. Теперь между тем, как человек погасит долг и пристав разрешит ему выезд, проходит 23 минуты. Есть одно но: после этого пристав отправляет разрешение в ФСБ и уже от пограничников зависит, как быстро они этот документ обработают.