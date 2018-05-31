Фигуранту «дела Гайзера» Ромаданову вынесен приговор

Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 7 годам лишения свободы Константина Ромаданова, бывшего зампреда правительства Коми.
Как сообщает ТАСС, Ромаданов признан виновным в участии в преступном сообществе, взяточничестве в особо крупном размере и отмывании денежных средств и приговорен к 7 годам колонии. Кроме того, Ромаданов должен выплатить штраф в размере 170 млн рублей.
В 2016 году Константин Ромаданов признал вину по громкому коррупционному делу, возбужденному против бывшего руководства республики.
Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер и еще 19 человек были арестованы осенью 2015 года по подозрению в мошенничестве, организации преступного сообщества и отмывании денежных средств. Ущерб от их действий оценивается в миллиарды рублей.
В 2016 году Константин Ромаданов признал вину по громкому коррупционному делу, возбужденному против бывшего руководства республики.
Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер и еще 19 человек были арестованы осенью 2015 года по подозрению в мошенничестве, организации преступного сообщества и отмывании денежных средств. Ущерб от их действий оценивается в миллиарды рублей.
Комментарии