    Фигуранту «дела Гайзера» Ромаданову вынесен приговор

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    Фигуранту «дела Гайзера» Ромаданову вынесен приговор

    Фигуранту «дела Гайзера» Ромаданову вынесен приговор

    Замоскворецкий суд Москвы приговорил к 7 годам лишения свободы Константина Ромаданова, бывшего зампреда правительства Коми.

    Как сообщает ТАСС, Ромаданов признан виновным в участии в преступном сообществе, взяточничестве в особо крупном размере и отмывании денежных средств и приговорен к 7 годам колонии. Кроме того, Ромаданов должен выплатить штраф в размере 170 млн рублей.

    В 2016 году Константин Ромаданов признал вину по громкому коррупционному делу, возбужденному против бывшего руководства республики.

    смотретьСуд арестовал машины фигурантов дела Гайзера на 35 млн рублей
    Суд арестовал машины фигурантов дела Гайзера на 35 млн рублей
    Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер и еще 19 человек были арестованы осенью 2015 года по подозрению в мошенничестве, организации преступного сообщества и отмывании денежных средств. Ущерб от их действий оценивается в миллиарды рублей.

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