Съемочная группа НТВ побывала в пожарной «комнате страха»: видео

Актер Илья Соколовский приехал на учебную базу
аварийно-спасательного отряда, чтобы поздравить московских пожарных с профессиональным праздником. Те в ответ продемонстрировали несколько приемов безопасности и предложили актеру — а заодно и съемочной группе НТВ — поучаствовать в тренировке не для слабонервных.
«Боёвка» — так называют экипировку — уже ждала хозяина. Штаны кем-то были заботливо заправлены в сапоги, куртка вывернута наизнанку особым образом, чтобы после тревожного сигнала спасатель мог, иначе не скажешь, просто «запрыгнуть» в форму и побежать к служебной машине. Примерить все это и на один день стать сотрудниками столичного аварийно-спасательного отряда предложили съемочной группе НТВ и Илье Соколовскому, известному по роли пожарного в сериале «Линия огня».
Актер признался, что перед съемками в сериале про пожарных у него не было специальной подготовки. А работа над «Линией огня» порой была слишком уж экстремальной. Например, в первой же серии у его героя загорелась одежда. Оказывается, все пошло не по сценарию. Это было реальное ЧП.
Илья Соколовский: «Загорелась штанина. У меня как у человека, который хочет жить, было ощущение, что я полыхаю. Мне кажется, это как раз тот дубль, который вошел в монтаж».
Соколовский, к счастью, тогда не пострадал. Экипировка, которая использовалась на съемках в Ярославле, оказалась надежной.
А насколько прочное обмундирование у московских пожарных, проверила на себе съемочная группа НТВ. Место действия — специальный «огнедышащий» тренировочный комплекс. Ни вспыхивающая дверь, ни полыхающий потолок журналистов не остановили. Хотя что тут лукавить, напугали, призналась корреспондент НТВ Анастасия Щапова.
Анастасия Щапова, корреспондент НТВ: «Открываю дверь. А! Вы что, хотите, чтобы мы туда зашли? Что, мне нужно проходить по этой лестнице горящей? Я не пострадаю?»
Эмоции — через край. Все потому что испытания в «охваченном огнем» комплексе не только на физическую выносливость, но и на прочность нервов. Для пущего ужаса включают леденящую кровь аудиозапись с сиреной и криками о помощи.
На случай, если кто-то не выдержит в этой «комнате страха», рядом дежурили медики. К тому же нужно помнить, что запас воздуха в баллоне не так и велик.
Тимофей Букрин, заместитель начальника ПСО №5 Москвы: «В среднем при интенсивной работе одного баллона хватает на самом деле минут на 15–20».
Условия, конечно, нечеловеческие: жарко, дышать тяжело, ничего не видно. И еще экипировка весит килограммов 20. Но это еще не все испытания. Тренировочный комплекс состоит из двух модулей: в одном — огонь, а в другом — густой дым.
Николай Ставер, начальник отделения подготовки газодымозащитников: «Мы предлагаем вам пройти в термокамеру. Здесь используется театральный дым. Беспокоиться ни о чем не нужно».
Там обучают ориентироваться в условиях нулевой видимости. Журналистам пришлось пройти темный и запутанный лабиринт, который заволокло дымом. Несмотря на то, что дым — театральный, угарным газом не отравишься, испытание все равно разрешено проходить только в противогазе и при полной экипировке. При этом нужно было найти еще и условного пострадавшего. Кстати, вес манекена — 60 килограммов.
Анастасия Щапова: «Пережить все это еще раз? Ну уж нет. Знаете ли, пусть каждый занимается своим делом. Даже страшно представить, что испытывают спасатели в реальной жизни, а не в таких вот симуляторах».
Актер признался, что перед съемками в сериале про пожарных у него не было специальной подготовки. А работа над «Линией огня» порой была слишком уж экстремальной. Например, в первой же серии у его героя загорелась одежда. Оказывается, все пошло не по сценарию. Это было реальное ЧП.
Илья Соколовский: «Загорелась штанина. У меня как у человека, который хочет жить, было ощущение, что я полыхаю. Мне кажется, это как раз тот дубль, который вошел в монтаж».
Соколовский, к счастью, тогда не пострадал. Экипировка, которая использовалась на съемках в Ярославле, оказалась надежной.
А насколько прочное обмундирование у московских пожарных, проверила на себе съемочная группа НТВ. Место действия — специальный «огнедышащий» тренировочный комплекс. Ни вспыхивающая дверь, ни полыхающий потолок журналистов не остановили. Хотя что тут лукавить, напугали, призналась корреспондент НТВ Анастасия Щапова.
Анастасия Щапова, корреспондент НТВ: «Открываю дверь. А! Вы что, хотите, чтобы мы туда зашли? Что, мне нужно проходить по этой лестнице горящей? Я не пострадаю?»
Эмоции — через край. Все потому что испытания в «охваченном огнем» комплексе не только на физическую выносливость, но и на прочность нервов. Для пущего ужаса включают леденящую кровь аудиозапись с сиреной и криками о помощи.
На случай, если кто-то не выдержит в этой «комнате страха», рядом дежурили медики. К тому же нужно помнить, что запас воздуха в баллоне не так и велик.
Тимофей Букрин, заместитель начальника ПСО №5 Москвы: «В среднем при интенсивной работе одного баллона хватает на самом деле минут на 15–20».
Условия, конечно, нечеловеческие: жарко, дышать тяжело, ничего не видно. И еще экипировка весит килограммов 20. Но это еще не все испытания. Тренировочный комплекс состоит из двух модулей: в одном — огонь, а в другом — густой дым.
Николай Ставер, начальник отделения подготовки газодымозащитников: «Мы предлагаем вам пройти в термокамеру. Здесь используется театральный дым. Беспокоиться ни о чем не нужно».
Там обучают ориентироваться в условиях нулевой видимости. Журналистам пришлось пройти темный и запутанный лабиринт, который заволокло дымом. Несмотря на то, что дым — театральный, угарным газом не отравишься, испытание все равно разрешено проходить только в противогазе и при полной экипировке. При этом нужно было найти еще и условного пострадавшего. Кстати, вес манекена — 60 килограммов.
Анастасия Щапова: «Пережить все это еще раз? Ну уж нет. Знаете ли, пусть каждый занимается своим делом. Даже страшно представить, что испытывают спасатели в реальной жизни, а не в таких вот симуляторах».
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