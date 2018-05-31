На Красной площади в Москве открывается книжный фестиваль

Сегодня на Красной площади открывается четвертый книжный фестиваль. На брусчатке уже открыли библиотеку и литературный буфет, но главное — это, конечно, книжные площадки. За четыре дня работы на фестивале выступят десятки авторов и знаменитых гостей.

Почитать любимую книгу в уютной библиотеке в самом центре Москвы может любой желающий. На фестивале будут работать сразу 13 площадок, передает корреспондент НТВ Дина Иванова. На фестивале пройдут презентации книг, встречи с писателями, дискуссии. В одном из шатров уже началось обсуждение вопроса, какой должна быть современная библиотека. Несмотря на то, что сегодня будний день, на Красной площади уже собрались тысячи участников фестиваля.



Елена Потапова, участница фестиваля: «Фестиваль очень интересный. Я вообще-то приехала сюда из другого города, специально пришла на Красную площадь, чтобы поучаствовать в этом фестивале».



Наталья Головина, участница фестиваля: «Приятно держать книжки в руках не электронные, а бумажные — запах их, шрифт. У меня свой профессиональный интерес, но и просто получаю удовольствие от того, что есть возможность посмотреть какие-то новинки».



На еще одной площадке фестиваля, например, представили новинки детской литературы. Официальное открытие фестиваля пройдет вечером. Оно состоится возле храма Василия Блаженного, где установлена большая сцена. Сегодняшняя программа фестиваля рассчитана до 22:00.



