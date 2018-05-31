    В Кабардино-Балкарии растет число жертв ДТП с «Газелью» и КамАЗом

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    • Фото: 07.мвд.рф
    В <nobr>Кабардино-Балкарии</nobr> растет число жертв ДТП с «Газелью» и КамАЗом

    В Кабардино-Балкарии растет число жертв ДТП с «Газелью» и КамАЗом

    В <nobr>Кабардино-Балкарии</nobr> растет число жертв ДТП с «Газелью» и КамАЗом
  • Фото: 07.мвд.рф

    • В результате столкновения пассажирской «Газели» и КамАЗа в Баксанском районе Кабардино-Балкарии погибли два человека и 14 пострадали.

    Обновленные данные о жертвах аварии и травмированных озвучили в республиканском МВД.

    ГУ МВД РФ по Кабардино-Балкарии: «Число погибших выросло до двух. Одна из пострадавших скончалась в больнице от полученных травм. Еще 14 человек госпитализировали».

    Ранее сообщалось, что при столкновении пассажирской «Газели» с КамАЗом утром в четверг погиб один человек, еще 11 получили травмы. По информации Минздрава, 10 человек были доставлены в ближайший госпиталь с переломами, еще один пострадавший был направлен в больницу с черепно-мозговой травмой.

    По предварительным данным, водитель грузовой машины, выезжая с территории АЗС, допустил столкновение с «Газелью», которая двигалась со стороны села Куркужин в направлении Нальчика.

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