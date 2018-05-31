В Кабардино-Балкарии растет число жертв ДТП с «Газелью» и КамАЗом

В результате столкновения пассажирской «Газели» и КамАЗа в Баксанском районе Кабардино-Балкарии погибли два человека и 14 пострадали.

Обновленные данные о жертвах аварии и травмированных озвучили в республиканском МВД.



ГУ МВД РФ по Кабардино-Балкарии: «Число погибших выросло до двух. Одна из пострадавших скончалась в больнице от полученных травм. Еще 14 человек госпитализировали».



Ранее сообщалось, что при столкновении пассажирской «Газели» с КамАЗом утром в четверг погиб один человек, еще 11 получили травмы. По информации Минздрава, 10 человек были доставлены в ближайший госпиталь с переломами, еще один пострадавший был направлен в больницу с черепно-мозговой травмой.



По предварительным данным, водитель грузовой машины, выезжая с территории АЗС, допустил столкновение с «Газелью», которая двигалась со стороны села Куркужин в направлении Нальчика.