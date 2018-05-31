«Аляповатый примитивизм»: в Самаре разгорелся скандал из-за нового облика фонтана в честь 30-летия Победы

В Самаре разгорается скандал вокруг фонтана в честь 30-летия Победы. Год назад местные власти решили «освежить» достопримечательность и устроили глобальную реконструкцию. Однако обновленный вид сооружения понравился далеко не всем. Более того, авторы первоначального варианта обратились в суд и выиграли дело. Теперь фонтану предстоит еще одна реставрация.

Этот фонтан слепили из того, что было. Недорогая плитка-ириска вместо уникальной смальты. И плохая копия вместо произведения искусства.



Владимир Борисов, архитектор, автор фонтана 30-летия Победы: «Сама идея пропала, вот это главное. А дно — это сейчас не салют, это какие-то кружочки цветные».



Фонтан 30-летия Победы торжественно открыли в 1975-м. Впервые в Советском Союзе молодой архитектор Владимир Борисов применил образ георгиевской ленты. На дне — сверкающая смальта, символ победного салюта. Но в прошлом году ее разрушили отбойными молотками. Произошло это всего через пару дней после празднования Дня Победы. Остатки своего детища архитектор Борисов нашел на свалке. Все это власти окрестили реконструкцией.



Разрушать фонтан до основания, а затем строить заново не было необходимости, уверяет автор. Ведь еще в 70-х архитекторы продумали будущий ремонт без вскрытия чаши.



На новом фонтане явно сэкономили. Красный гранит заменили на коричневый. Вместо выстреливающих на четыре метра водных струй — играющие водные потоки.



После этого арт-расстрела архитектор Борисов побежденным себя не почувствовал. Подал в суд и добился восстановления прежнего облика фонтана, создав судебный прецедент.



С тем, что фонтан получился не фонтан, согласились и многие горожане, для которых этот День Победы в прямом смысле слова стал праздником со слезами на глазах.



Местная жительница: «Когда я через два дня пришла и увидела, я просто разревелась. Вот это вот пиксели, картинка, набранная на компьютере».



Указание «снести, нельзя оставить» дал бывший губернатор Николай Меркушкин, уверены местные депутаты. Здание правительства области как раз напротив.



Михаил Матвеев, депутат Самарской губернской думы: «Это внезапное озарение в голове губернатора, когда он проходил здесь и дал команду сити-менеджеру Фурсову. Вместо произведения искусства получился бассейн в пионерском лагере, выполненный в стиле Николая Меркушкина, — аляповатый примитивизм».



При этом фонтан разрушили и построили наспех в рамках ремонта соседней улицы.



Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.

