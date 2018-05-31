Назарбаев получил право пожизненно возглавлять Совбез Казахстана

Сенат Казахстана принял закон, закрепляющий право Елбасы — лидера нации и первого президента страны Нурсултана Назарбаева — пожизненно возглавлять Совет безопасности.

70 Казахстан

Назарбаев

В заключении к закону комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам сената говорится, что отныне «первому президенту Республики Казахстан — Елбасы в силу его исторической миссии пожизненно принадлежит право возглавлять Совет безопасности в качестве председателя».



Этот же закон наделяет Совет безопасности Казахстана статусом координирующего конституционного органа. Прежде он был консультативно-совещательным органом.



Совбез, как следует из документа, будет «координировать проведение единой государственной политики в сфере обеспечения национальной безопасности и обороноспособности Казахстана» в целях сохранения внутриполитической стабильности, защиты конституционного строя, государственной независимости, территориальной целостности и национальных интересов республики на международной арене.