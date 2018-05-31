Глава Госдепа назвал хорошим рабочий ужин с эмиссаром КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео провел рабочий ужин с заведующим отделом единого фронта Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем в
Нью-Йорке.
Майк Помпео, госсекретарь США: «Хороший рабочий ужин с Ким Ён Чхолем в Нью-Йорке сегодня вечером. В меню были стейк, кукуруза и сыр».
По информации информагентства Associated Press, ужин продолжался порядка полутора часов. Помпео и Ким Ён Чхоль встретились в одной из гостиниц на Манхэттене. О содержании беседы пока ничего не сообщается.
Ранее агентство Yonhap News сообщало, что Ким Ён Чхоль встречается с Помпео, чтобы обсудить последние приготовления к саммиту КНДР и США.
Good working dinner with Kim Yong Chol in New York tonight. Steak, corn, and cheese on the menu. pic.twitter.com/1pu4K3oym7— Secretary Pompeo (@SecPompeo) 31 мая 2018 г.
По информации информагентства Associated Press, ужин продолжался порядка полутора часов. Помпео и Ким Ён Чхоль встретились в одной из гостиниц на Манхэттене. О содержании беседы пока ничего не сообщается.
Ранее агентство Yonhap News сообщало, что Ким Ён Чхоль встречается с Помпео, чтобы обсудить последние приготовления к саммиту КНДР и США.
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