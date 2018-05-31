Трамп провел встречу с Ким Кардашьян

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 мая 2018 г.

Фотографию со встречи президент США опубликовал в своем Twitter., президент США: «Прекрасная встреча с Ким Кардашьян сегодня, говорили о тюремной реформе и вынесении приговоров».Уточняется, что поводом для встречи стала обеспокоенность телезвезды здоровьем 63-летней Элис Мэри Джонсон, которая отбывает пожизненное заключение за торговлю наркотиками. Кардашьян планировала попросить президента о помиловании женщины.