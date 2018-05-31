    Трамп провел встречу с Ким Кардашьян

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    Трамп провел встречу с Ким Кардашьян

    Трамп провел встречу с Ким Кардашьян

    Американский лидер Дональд Трамп принял в Белом доме фотомодель и телеведущую Ким Кардашьян. Сообщается, что в ходе встречи обсуждалась реформа пенитенциарной системы.

    Фотографию со встречи президент США опубликовал в своем Twitter.


    Дональд Трамп, президент США: «Прекрасная встреча с Ким Кардашьян сегодня, говорили о тюремной реформе и вынесении приговоров».

    Уточняется, что поводом для встречи стала обеспокоенность телезвезды здоровьем 63-летней Элис Мэри Джонсон, которая отбывает пожизненное заключение за торговлю наркотиками. Кардашьян планировала попросить президента о помиловании женщины.

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