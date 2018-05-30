В Москве запечатлели колонну «Кортежей»: видео

Маленькая девочка по имени Эмилия во время прогулки с родителями в Александровском саду сняла на видео выезд из Кремля колонны «Кортежей».
Девочка выложила в Сети ролик, на котором запечатлен выезд колонны «Кортежей»: на кадрах видны лимузин, три седана и пять минивэнов Aurus. Эмилия предположила, что это был кортеж президента Владимира Путина.
Все эти автомобили — лимузины и седаны Senat и минивэны Arsenal — появлялись в разных роликах и на фото, но по отдельности. Девочке впервые удалось запечатлеть целую колонну «Кортежей».
Напомним, автомобиль проекта «Кортеж» был представлен в ходе инаугурации Владимира Путина 7 мая. Подробностям создания отечественного лимузина для президента был посвящен документальный фильм «Кортеж», недавно показанный в эфире НТВ.
Все эти автомобили — лимузины и седаны Senat и минивэны Arsenal — появлялись в разных роликах и на фото, но по отдельности. Девочке впервые удалось запечатлеть целую колонну «Кортежей».
Напомним, автомобиль проекта «Кортеж» был представлен в ходе инаугурации Владимира Путина 7 мая. Подробностям создания отечественного лимузина для президента был посвящен документальный фильм «Кортеж», недавно показанный в эфире НТВ.
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