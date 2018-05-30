Бывшему чиновнику стройкомитета Ленобласти заплатили 28 млн за аферу с госконтрактом

Стали известны подробности задержания
экс-главы стройкомитета 47-го региона.
Бывшего руководителя комитета по строительству Ленобласти Виталия Жданова, которого сегодня задержали в Петербурге, подозревают в связи с бизнесменами, похитившими 477, 5 млн бюджетных рублей при строительстве поликлиник, детских садов и школ.
Правда, эпизод с участием чиновника оценили в значительно меньшую сумму — всего 28 миллионов. Это аванс, выплаченный коммерческой структуре (ГК «Единые Решения») по госконтракту, который так и не был исполнен.
По версии следствия, для получения денег бизнесмены предоставили заведомо ложные банковские гарантии. А Жданов, используя должностное положение, дал указание подчиненным не проверять бумаги и разрешил выплату. Речь идет о событиях 2012-го года. В то время Жданов также занимал пост в строительном блоке, но правительства Петербурга.
Сегодня оперативники МВД и ФСБ провели обыски в комитете по строительству Ленобласти и в квартире Жданова. В результате изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия. В настоящее время решается вопрос об избрании Жданову меры пресечения и предъявлении ему обвинения.
Сегодня же правительство Ленобласти официально подтвердило информацию об отставке Жданова. Его освободили от должности главы комитета по строительству 28 мая, хотя в СМИ появились предположения об увольнении чиновника более двух недель назад.
Правда, эпизод с участием чиновника оценили в значительно меньшую сумму — всего 28 миллионов. Это аванс, выплаченный коммерческой структуре (ГК «Единые Решения») по госконтракту, который так и не был исполнен.
По версии следствия, для получения денег бизнесмены предоставили заведомо ложные банковские гарантии. А Жданов, используя должностное положение, дал указание подчиненным не проверять бумаги и разрешил выплату. Речь идет о событиях 2012-го года. В то время Жданов также занимал пост в строительном блоке, но правительства Петербурга.
Сегодня оперативники МВД и ФСБ провели обыски в комитете по строительству Ленобласти и в квартире Жданова. В результате изъяты предметы и документы, представляющие интерес для следствия. В настоящее время решается вопрос об избрании Жданову меры пресечения и предъявлении ему обвинения.
Сегодня же правительство Ленобласти официально подтвердило информацию об отставке Жданова. Его освободили от должности главы комитета по строительству 28 мая, хотя в СМИ появились предположения об увольнении чиновника более двух недель назад.
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